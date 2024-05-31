Диапазон цены размещения в рамках SPO ТМК составит 180-190 рублей за акцию, уточнили в компании. Теперь предварительные параметры предложения выглядят так: • Индикативный ценовой диапазон SPO установлен на уровне от 180 рублей до 190 рублей за одну акцию.