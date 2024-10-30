В облцентре ликвидируют масштабную несанкционированную свалку

Как рассказали в минприроды Смоленской области, в рамках национального проекта «Экология» реализуется природоохранный проект «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде – несанкционированной свалки, расположенной в границе города Смоленска».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии