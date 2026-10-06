В Иркутской области рыбак отбился от медведя и уплыл подальше на лодке

В Иркутской области зафиксирован очередной инцидент с нападением медведя на человека. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, 81-летний пенсионер рыбачил в труднодоступной местности на реке Киренга в районе деревни Чинонга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В России за сезон...
- M Детсадовцев в Рос...
- Ельцин-центр, «Пр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым