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В Иркутской области рыбак отбился от медведя и уплыл подальше на лодке

В Иркутской области зафиксирован очередной инцидент с нападением медведя на человека. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, 81-летний пенсионер рыбачил в труднодоступной местности на реке Киренга в районе деревни Чинонга.

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