Единственный самолет, способный без пересадок перелететь через полпланеты: Airbus начал испытания уникального A350, первый рейс — 17 тысяч километров

Самолет уже преодолел 13 тысяч километровAirbus начал летные испытания одного из самых необычных пассажирских самолетов последних лет — сверхдальнемагистрального Airbus A350-1000ULR, созданного специально для проекта Project Sunrise австралийской авиакомпании Qantas.
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