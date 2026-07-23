Единственный самолет, способный без пересадок перелететь через полпланеты: Airbus начал испытания уникального A350, первый рейс — 17 тысяч километров

Самолет уже преодолел 13 тысяч километровAirbus начал летные испытания одного из самых необычных пассажирских самолетов последних лет — сверхдальнемагистрального Airbus A350-1000ULR, созданного специально для проекта Project Sunrise австралийской авиакомпании Qantas.