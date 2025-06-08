Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Украинский дрон атаковал Успенский кафедральный собор в Рыльске

Украинский дрон атаковал Успенский кафедральный собор в Рыльске

Украинский беспилотник повредил Успенский кафедральный собор в Рыльске, пострадавших нет. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

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