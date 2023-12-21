Командиры ВСУ взлетели на воздух, а волонтеры снабжают боевиков наркотиками: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 21 декабря 2023 года Юлия СоколоваПо сообщению РИА Новости, артиллерия ВС РФ нанесла значительный удар по позициям ВСУ на Купянском направлении.