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Командиры ВСУ взлетели на воздух, а волонтеры снабжают боевиков наркотиками: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 21 декабря 2023 года

Командиры ВСУ взлетели на воздух, а волонтеры снабжают боевиков наркотиками: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 21 декабря 2023 года

Командиры ВСУ взлетели на воздух, а волонтеры снабжают боевиков наркотиками: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 21 декабря 2023 года Юлия СоколоваПо сообщению РИА Новости, артиллерия ВС РФ нанесла значительный удар по позициям ВСУ на Купянском направлении.

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