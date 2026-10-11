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Новости для Фанов

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Почему новая экранизация «К востоку от Эдема» меняет взгляд на великий роман Стейнбека

Почему новая экранизация «К востоку от Эдема» меняет взгляд на великий роман Стейнбека

Когда берешься за пересмотр классики, всегда рискуешь оказаться между двух огней: с одной стороны — канон, который помнят и любят поколения, с другой — необходимость сказать что-то своё, не разрушив первоисточник.

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