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Вечерний Новосибирск

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Поджигателей магазинов военных товаров задержали в Новосибирске

Поджигателей магазинов военных товаров задержали в Новосибирске

В настоящий момент предполагаемые поджигатели магазинов с военными товарами задержаны. Правоохранители проводят все необходимые мероприятия для установления обстоятельств совершения преступлений, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области.

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