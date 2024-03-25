Поджигателей магазинов военных товаров задержали в Новосибирске

В настоящий момент предполагаемые поджигатели магазинов с военными товарами задержаны. Правоохранители проводят все необходимые мероприятия для установления обстоятельств совершения преступлений, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области.