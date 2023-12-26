Россия почти перешла на нацвалюты в расчетах со странами ЕАЭС

Доля национальных валют в торговле между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) превысила 90%, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе.
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