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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Российские синхронистки стали первыми в квалификации в произвольной программе на чемпионате Европы

Российские синхронистки стали первыми в предварительном раунде соревнований в командной произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

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