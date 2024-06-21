Избившего дочь участника СВО студента позвали на фронт

Военнослужащий из Башкирии, который в настоящий момент находится в зоне проведения специальной военной операции, записал видеосообщение к студенту Сибайского медицинского колледжа, который избил свою одногруппницу .
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