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В Каларском округе подрядчик и чиновник попали под уголовные дела

В Каларском округе подрядчик и чиновник попали под уголовные дела

Сотрудники УФСБ России по Забайкальскому краю совместно с УМВД пресекли противоправную деятельность двух граждан, причастных к хищению бюджетных средств при исполнении муниципальных контрактов на территории Каларского округа.

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