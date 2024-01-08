Жители Климовска, пострадавшие от аварии, не будут платить за отопление в январе

Жители Климовска, пострадавшие от аварии в котельной и оставшиеся без тепла в январские морозы, не будут платить за отопление в январе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам встреч с жителями микрорайона подмосковного Подольска и старшими по подъездам.
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