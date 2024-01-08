Страна и люди
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Страна и люди

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Жители Климовска, пострадавшие от аварии, не будут платить за отопление в январе

Жители Климовска, пострадавшие от аварии, не будут платить за отопление в январе

Жители Климовска, пострадавшие от аварии в котельной и оставшиеся без тепла в январские морозы, не будут платить за отопление в январе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам встреч с жителями микрорайона подмосковного Подольска и старшими по подъездам.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
И это всё? А может быть сто́ит освободить замерзавших в нешуточные морозы жителей от платы за отопление на весь отопительный сезон? А лучше на пять сезонов...
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