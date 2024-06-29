Состоялся официальный визит делегаций из регионов России наОАО ´БЗТДиА´!Представителям делегации провели экскурсию по заводу, после чего, они посетили фирменный магазин!В результате визита представителям делегаций вручены каталоги производимой продукции и памятные сувениры .
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