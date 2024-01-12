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Депутат саратовской областной думы Грибов потребовал отменить концерты Анны Асти

Депутат саратовской областной думы Грибов потребовал отменить концерты Анны Асти

Председатель комитета по социальной политике саратовской областной думы Роман Грибов обратил внимание на планируемые концерты Анны Асти и Александра Малинина в Саратове, выразив своё требование отменить эти мероприятия, сообщает Life.

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