Депутат саратовской областной думы Грибов потребовал отменить концерты Анны Асти

Председатель комитета по социальной политике саратовской областной думы Роман Грибов обратил внимание на планируемые концерты Анны Асти и Александра Малинина в Саратове, выразив своё требование отменить эти мероприятия, сообщает Life.
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