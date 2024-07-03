Прибывший из Финляндии участник наёмнического отряда Ральф Сирен выразил разочарование в Вооружённых силах Украины, назвав командный состав дилетантами из-за неспособности подготовить военные базы к воздушным атакам.
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