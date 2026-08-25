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Регионы России

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Главный спонсор Колапинто раскритиковал FIA за штраф на Гран-при Нидерландов

Главный спонсор Колапинто раскритиковал FIA за штраф на Гран-при Нидерландов

Главный маркетинговый директор компании Mercado Libre Шон Саммерс, спонсор аргентинского пилота Формулы-1 Франко Колапинто из команды «Альпин», выступил с критикой судей Международной автомобильной федерации (FIA) после штрафа аргентинца на Гран-при Нидерландов.

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