Кержаков сообщил, что у него есть варианты продолжения тренерской карьеры

Александр Кержаков рассказал, что варианты его дальнейшей работы обсуждаются. Бывший главный тренер сербского «Спартака», кипрской «Кармиотиссы» и ряда российских клубов Александр Кержаков рассказал, что у него есть варианты продолжения тренерской карьеры.