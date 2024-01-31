Кержаков сообщил, что у него есть варианты продолжения тренерской карьеры

Александр Кержаков рассказал, что варианты его дальнейшей работы обсуждаются. Бывший главный тренер сербского «Спартака», кипрской «Кармиотиссы» и ряда российских клубов Александр Кержаков рассказал, что у него есть варианты продолжения тренерской карьеры.
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