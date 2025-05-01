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Кремль: президент ОАЭ поздравил Путина и российский народ с 80-летием Победы

Кремль: президент ОАЭ поздравил Путина и российский народ с 80-летием Победы

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян во время телефонного разговора поздравил своего коллегу Владимира Путина и российский народ с предстоящим 80-летним юбилеем Победы в Великой отечественной войне.

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