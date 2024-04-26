Сыновья убитого предпринимателя назвали справедливым приговор Олегу Кану

Сыновья предпринимателя Валерия Пхиденко, за организацию убийства которого бизнесмена Олега Кана 26 апреля приговорили к 17 годам заключения в колонии строгого режима, рассказали «Известиям», что считают решение суда справедливым.
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