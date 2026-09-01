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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» не отпустил Гюсто в аренду в «Ливерпуль»

« Ливерпуль » потерпел неудачу в попытках подписать правого защитника «Челси»  Мало Гюсто . «Красные» хотели арендовать 23-летнего француза без обязательства выкупа, а «синие» настаивали на полноценном трансфере, однако у команды Андони Ираолы нет средств для осуществления такой сделки, сообщает Фабрис Хокинс.

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