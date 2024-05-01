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Раскрыты 5 надежных подержанных автомобилей для пенсионеров в 2024 году

Раскрыты 5 надежных подержанных автомобилей для пенсионеров в 2024 году

Уходя на пенсию одним из желаний человека может быть автомобиль, который стоит не очень дорого. Разумеется, говорить о новых машинах в таких случаях не приходится, так что прямой дорогой для пенсионеров является «поход на вторичку».

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