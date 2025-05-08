Mitsubishi ведет переговоры о поставках новых электромобилей для Австралии и Новой Зеландии от подразделения Foxconn

Mitsubishi Motors ведет переговоры с тайваньским подразделением Foxconn по производству электромобилей, чтобы получить OEM-модель электромобиля, который японский автопроизводитель планирует продавать в Австралии и Новой Зеландии во второй половине 2026 года.
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