Макрон рассказал о новой миссии "успокоить отношения" между Украиной и США

Президент Франции Эммануэль Макрон поставил себе цель возобновить диалог между властями Украины и США, несмотря на ссору между лидерами двух государств Владимира Зеленского и Дональда Трампа в пятницу в Белом доме.
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