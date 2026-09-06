Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Тайная жизнь Анны Ахматовой: кого она любила на самом деле

Её называли «Царицей Серебряного века» и «Северной звездой». Но за величественным профилем и строками, пронзающими душу, скрывалась жизнь, полная боли, страсти и тайн.

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