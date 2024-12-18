Услышали людей. В генплане Барнаула районам честного сектора вернули "родной" статус

Кварталы, которые в предыдущей версии документа "перекрасили" под многоэтажки, вновь включили в ИЖС В проекте генерального плана Барнаула, общественные обсуждения которого закончились в ноябре, изменили функциональное назначение для некоторых кварталов частного сектора.