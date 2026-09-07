Уиткофф заявил о прогрессе в согласовании трехсторонних переговоров по Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о существенном прогрессе после переговоров по украинскому урегулированию в Москве и Киеве.
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Нам снова пытаются навязать подлянку, очередная подстава пиндосранцев...
Эту войну создали и продолжают всячески поддерживать именно США и теперь они же выходят с какими то предложениями по прекращению этой созданной ими войны..Они могут прекратить эту войну практически одномоментно: прекратить снабжать ВСУ разведданными, отключить Украину от Starlink, не поставлять ВСУ оружие и боеприпасы..Просчитали америкосы что непременно проиграют и пытаются применяя словесную эквилибристику, словоблудие сохранить вражеское антироссийское государство у наших границ, сохранить источник постоянного нам напряжения, сохранить Украине выход к морю с перспективой создать там американскую военно-морскую базу чтобы влиять на все государства причерноморья ..Не верить США ни слову! Не дать обмануть себя в очередной раз! Условие прекращения огня должно быть одно -полная капитуляция Украины, уничтожение фашистского террористического государства.