День работника органов безопасности в России Ежегодно, 20 декабря, в России отмечается День работника органов безопасности.
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День работника органов безопасности в России Ежегодно, 20 декабря, в России отмечается День работника органов безопасности.
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