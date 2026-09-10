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Выпускник программы кадрового резерва назначен заместителем министра образования и науки Якутии

Выпускник программы кадрового резерва назначен заместителем министра образования и науки Якутии

Участник программы развития управленческого кадрового резерва системы образования РФ Владислав Хабаров назначен заместителем министра образования и науки Республики Саха (Якутия).

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