МЧС: из-под завалов после обрушения подъезда в Нижнем Тагиле спасли трех человек

Из-под завалов после обрушения подъездов пятиэтажного многоквартирного дома в Нижнем Тагиле вследствие взрыва газовоздушной смеси спасены три человека, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии