Время обеда! 😋 Необычное кафе-кулинария открылось в Урюпинске: интерьер выполнен в стиле советской эпохи, а в меню - всеми любимые блюда.
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Время обеда! 😋 Необычное кафе-кулинария открылось в Урюпинске: интерьер выполнен в стиле советской эпохи, а в меню - всеми любимые блюда.