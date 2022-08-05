Алехин заявил, что союзные силы «опережают события» в поселке Пески

У военных отсутствует термин «занять населенный пункт на столько-то процентов», они могут лишь рассказать о небольшом успехе, если задача решена больше, чем на половину, однако в Песках идут боевые действия и ВС РФ подавляют украинских боевиков.
У военных отсутствует термин «занять населенный пункт на столько-то процентов», они могут лишь рассказать о небольшом успехе, если задача решена больше, чем на половину, однако в Песках идут боевые действия и ВС РФ подавляют украинских боевиков.
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