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Алехин заявил, что союзные силы «опережают события» в поселке Пески

Алехин заявил, что союзные силы «опережают события» в поселке Пески

У военных отсутствует термин «занять населенный пункт на столько-то процентов», они могут лишь рассказать о небольшом успехе, если задача решена больше, чем на половину, однако в Песках идут боевые действия и ВС РФ подавляют украинских боевиков.

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