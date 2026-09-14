Лидер группы "Звери" Рома Зверь обматерил зрителей на бесплатном концерте в Лужниках

Вокалист и лидер группы "Звери" Рома Зверь (настоящая фамилия — Билык) оказался в центре скандала. Причиной стало неоднозначное поведение 48-летнего певца на фестивале "Энергия спорта" в московских "Лужниках".
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