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Лидер группы "Звери" Рома Зверь обматерил зрителей на бесплатном концерте в Лужниках

Лидер группы "Звери" Рома Зверь обматерил зрителей на бесплатном концерте в Лужниках

Вокалист и лидер группы "Звери" Рома Зверь (настоящая фамилия — Билык) оказался в центре скандала. Причиной стало неоднозначное поведение 48-летнего певца на фестивале "Энергия спорта" в московских "Лужниках".

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