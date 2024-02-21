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ЦБ: Средства на QIWI-кошельках не застрахованы по системе страхования вкладов

ЦБ: Средства на QIWI-кошельках не застрахованы по системе страхования вкладов

Средства на QIWI-кошельках не застрахованы по системе страхования вкладов, заявили в Центробанке. Об этом стало известно после публикации решения ЦБ об отзыве лицензии у QIWI-банка, в результате чего был заблокирован вывод средств с кошельков пользователей.

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