ДРКБ: 5 детей, пострадавших при пожаре в Улан-Удэ, находятся на ИВЛ

Пятеро детей тяжело пострадали при пожаре в жилом доме в Улан-Удэ. Их доставили в детскую республиканскую клиническую больницу, где поместили в отделение анестезиологии и реанимации, сообщили в пресс-службе ДРКБ.
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