Тренд пришел в Россию: меховые Labubu с зубастой улыбкой покорили звезд шоу-бизнеса

Мода снова говорит «да» всему необычному, игривому и дерзкому. Пушистые монстры Labubu стремительно покорили сумки телеведущей Ксении Бородиной, жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой и других звезд.
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