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«Торпедо» может уволить Бородюка, у клуба три кандидата – Черевченко, Юран и Гончаренко («Чемпионат»)

«Торпедо» может уволить Александра Бородюка. «Бородюк может быть уволен уже после игры с «Оренбургом» в случае неудовлетворительного результата», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

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