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Царьград

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«Нижний Новгород» забил 36 голов в 12 турах, побив рекорд 1994 года

«Нижний Новгород» забил 36 голов в 12 турах, побив рекорд 1994 года

Футбольный клуб «Нижний Новгород» обновил историческое достижение по результативности на старте сезона.

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