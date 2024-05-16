Путин в Китае. Пекин – наш союзник или попутчик?

Владимир Путин находится в Китае со своим первым зарубежным визитом после переизбрания. Это алаверды председателю КНР Си Цзиньпину, который также сразу после подтверждения своего статуса сразу же отправился в Москву.
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