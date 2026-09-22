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МОСИНФОРМ

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Москвичам расскажут об автоматизированном вычислении признаков нарушений при использовании объектов недвижимости

Москвичам расскажут об автоматизированном вычислении признаков нарушений при использовании объектов недвижимости

«Контроль Москвы» проведет вебинар на тему: «Особенности контроля за объектами недвижимости без взаимодействия с пользователем».

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