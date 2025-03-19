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В России предложили ввести минимальные цены на специи

В России предложили ввести минимальные цены на специи

Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) попросил правительство ужесточить контроль за оборотом специй и приправ, в том числе ввести минимальные розничные цены на такую продукцию.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Интересно, ни кого не интересует качество, только цена....
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21 час.
Евгений Рудаков
За этот &quot;специйный&quot;подвиг правительство войдет в историю России на тысячелетия. Столько для народа ещё никогда не делалось. За это каждый член правительства заслужил установку личного памятника на кремлёвской площади и дачу на Мальдивах. Евг. Р-Р.
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21 час.
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