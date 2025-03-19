В России предложили ввести минимальные цены на специи

Евгений Рудаков

За этот "специйный"подвиг правительство войдет в историю России на тысячелетия. Столько для народа ещё никогда не делалось. За это каждый член правительства заслужил установку личного памятника на кремлёвской площади и дачу на Мальдивах. Евг. Р-Р.