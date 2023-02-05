Безработный извращенец домогался школьницы на Просвещения утром 3 февраля

Мужчину задержали по горячим следам в его квартире, решается вопрос об уголовном деле. Полицейские задержали по горячим следам жителя Северной столицы, которого подозревают в растлении 13-летней девочки на проспекте Просвещения, 49, около 08:30 3 февраля.
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