Безработный извращенец домогался школьницы на Просвещения утром 3 февраля

Мужчину задержали по горячим следам в его квартире, решается вопрос об уголовном деле. Полицейские задержали по горячим следам жителя Северной столицы, которого подозревают в растлении 13-летней девочки на проспекте Просвещения, 49, около 08:30 3 февраля.