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Спорт Уик-Энд

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Сергей Веденеев: Лучше и быть не может - золото разыграют Испания и Аргентина

Сергей Веденеев: Лучше и быть не может - золото разыграют Испания и Аргентина

В финале встретятся две команды, футболисты которых не боятся проиграть. И в этом - высшая справедливость Постоянный эксперт «Спорт уик-энда», чемпион СССР, главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев подвёл итоги полуфинальных матчей на мундиале.

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