Сергей Веденеев: Лучше и быть не может - золото разыграют Испания и Аргентина

В финале встретятся две команды, футболисты которых не боятся проиграть. И в этом - высшая справедливость Постоянный эксперт «Спорт уик-энда», чемпион СССР, главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев подвёл итоги полуфинальных матчей на мундиале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии