Сергей Веденеев: Лучше и быть не может - золото разыграют Испания и Аргентина

В финале встретятся две команды, футболисты которых не боятся проиграть. И в этом - высшая справедливость Постоянный эксперт «Спорт уик-энда», чемпион СССР, главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев подвёл итоги полуфинальных матчей на мундиале.