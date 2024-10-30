Хищник найден. В полиции Приморья озвучили подробности ночного ДТП с тигром

В полиции Приморья озвучили подробности ночной автоаварии с участием тигра. В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю рассказали, кто находился за рулем и в каком состоянии хищник, сообщает PRIMPRESS.
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