Су-27 перехватил три французских военных самолета над Черным морем

Истребитель Су-27 Воздушно-космических сил (ВКС) России вылетел на перехват самолета радиообнаружения и наведения Военно-воздушных сил Франции, а также двух французских истребителей, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
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