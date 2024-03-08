Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Су-27 перехватил три французских военных самолета над Черным морем

Су-27 перехватил три французских военных самолета над Черным морем

Истребитель Су-27 Воздушно-космических сил (ВКС) России вылетел на перехват самолета радиообнаружения и наведения Военно-воздушных сил Франции, а также двух французских истребителей, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

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Михаил Васильев
Посылать ОДИН самолёт на перехват трёх, керосин экономят?
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10 час.

Картина дня

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