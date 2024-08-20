Специалист Белов: россиянам не стоит ждать существенного роста цен на молочку

В России не ожидается существенный рост цен на молочную продукцию в преддверии осени. Об этом ЕАН рассказал генеральный директор "Союзмолока" Артем Белов, комментируя новости о том, что производители молочной продукции и кондитерских изделий направили федеральным торговым сетям уведомления о подорожании продуктов на 5-40% в зависимости от вида товара.
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