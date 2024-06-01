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    Понять их, америкосов, в принципе можно, должны же они с кем то иметь дело, а через Зелю ими уже столько бабла распил...Госдеп США заявил...
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ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики Украины

ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики Украины

Российские силы нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса, и арсеналам хранения западного вооружения.

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