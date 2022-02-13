Юрий Бородавко: «Эмоции переполняют, эту победу ждали с 1980 года. С первого этапа захватили лидерство и не оставили никому шансов»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился эмоциями после победы российской команды в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

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