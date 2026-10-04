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Какие переводы банк считает подозрительными в 2026 году

Какие переводы банк считает подозрительными в 2026 году

С 2026 года российские банки проверяют переводы клиентов по расширенному набору признаков мошенничества.

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