Кардиолог Конев оценил влияние использования телефона на здоровье сердца

Доктор медицинских наук, кардиолог Юрий Конев прокомментировал исследование ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, которое утверждает, что каждый лишний час, проведенный с телефоном или перед телевизором, увеличивает риск развития ишемической болезни сердца на 55%, инсульта на 58% и других сердечных заболеваний на 32%.
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