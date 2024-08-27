Кардиолог Конев оценил влияние использования телефона на здоровье сердца

Доктор медицинских наук, кардиолог Юрий Конев прокомментировал исследование ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, которое утверждает, что каждый лишний час, проведенный с телефоном или перед телевизором, увеличивает риск развития ишемической болезни сердца на 55%, инсульта на 58% и других сердечных заболеваний на 32%.